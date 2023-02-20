Мартиросян рассказал о своем переезде из Лос-Анджелеса в Москву
Шоумен Гарик Мартиросян рассказал о своем переезде из Лос-Анджелеса в Москву. До 2000 года артист со своей женой проживали на территории США.
Известный ведущий телевидения Гарик Мартиросян вспомнил, как переехал в российскую столицу вместе с женой зимой 2000 года.
До этого семейная чета проживала в Лос-Анджелесе.
Мартиросян переехал в РФ, так как собирался развивать здесь проекты совместно с будущим создателем "Comedy Club Production" Артуром Джанибекяном.
На первых порах шоумен с супругой жил в панельном доме в "однушке", расположенном на улице Сущевский Вал.
Пара платила за жилплощадь 130 долларов в месяц. Там не было ни занавесок, ни скатерти, ни телевизора, а из мебели: стол на кухне, кровать и гарнитур.
Опубликовано: Наталья Гончарова
-
Храмова Оксана
По сообщению анонимного источника, сведения о поражении головного мозга Костомарова - «чушь»
В понедельник 20 февраля в СМИ распространилась информация об ухудшении здоровья фигуриста. Многие источники сообщали, что у Романа Костомарова поражена часть мозга и он находится в тяжелом состоянии.Подробнее...
-
-
Храмова Оксана
Польша закроет проезд грузового транспорта на последнем работающем пропускном пункте с Беларусью
Передвижение грузовиков на последнем оставшемся пункте пропуска по направлению Кукурыки-Козловичи польские власти собираются ограничить с завтрашнего дня, а именно с 21 февраля с 12:00.Подробнее...
-
-