Шоумен Гарик Мартиросян рассказал о своем переезде из Лос-Анджелеса в Москву. До 2000 года артист со своей женой проживали на территории США.

Известный ведущий телевидения Гарик Мартиросян вспомнил, как переехал в российскую столицу вместе с женой зимой 2000 года.

До этого семейная чета проживала в Лос-Анджелесе.

Мартиросян переехал в РФ, так как собирался развивать здесь проекты совместно с будущим создателем "Comedy Club Production" Артуром Джанибекяном.

На первых порах шоумен с супругой жил в панельном доме в "однушке", расположенном на улице Сущевский Вал.

Пара платила за жилплощадь 130 долларов в месяц. Там не было ни занавесок, ни скатерти, ни телевизора, а из мебели: стол на кухне, кровать и гарнитур.