Во всех городах РФ отменили выступления группы «Мумий Тролль»
Как уточняют СМИ, запланированный тур отменен по «независящим от организатора и артистов» причинам.
Концерты группы «Мумий Тролль» отменены во всех городах России, сообщает Рамблер со ссылкой на Telegram-канал «7х7 — Горизонтальная Россия».
Музыканты планировали в рамках тура выступить в Рязани, Воронеже, Курске, Пензе, Орле и Ярославле.
Как уточняет канал, тур отменен по «независящим от организатора и артистов» причинам.
24 февраля 2022 года группа «Мумий Тролль» осудила спецоперацию на Украине в соцсетях. Коллектив заявил об отмене своих выступлений в России до окончания конфликта, но позже анонсировал концертный тур.
Ранее в трех городах России на неопределенный срок были перенесены концерты группы ДДТ. Музыканты должны были дать концерты в Челябинске, Магнитогорске и Оренбурге, но позже их перенесли на неопределенный срок.
Опубликовано: Светлана Гарусева
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