Во всех городах РФ отменили выступления группы «Мумий Тролль»

Как уточняют СМИ, запланированный тур отменен по «независящим от организатора и артистов» причинам.

Концерты группы «Мумий Тролль» отменены во всех городах России, сообщает Рамблер со ссылкой на Telegram-канал «7х7 — Горизонтальная Россия».

Музыканты планировали в рамках тура выступить в Рязани, Воронеже, Курске, Пензе, Орле и Ярославле.

Как уточняет канал, тур отменен по «независящим от организатора и артистов» причинам.

24 февраля 2022 года группа «Мумий Тролль» осудила спецоперацию на Украине в соцсетях. Коллектив заявил об отмене своих выступлений в России до окончания конфликта, но позже анонсировал концертный тур.

Ранее в трех городах России на неопределенный срок были перенесены концерты группы ДДТ. Музыканты должны были дать концерты в Челябинске, Магнитогорске и Оренбурге, но позже их перенесли на неопределенный срок.