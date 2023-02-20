Выступления группы Мумий Тролль не состоятся во всех российских городах
Отменены концерты российской группы "Мумий Тролль" по всем городам государства. Что стало причиной массовой отмены выступлений известного музыкального коллектива?
Концерты "Мумий Тролля" не состоятся во всех российских городах, заявленных на будущий тур, о чем сообщает Телеграм-канал "7×7 Горизонтальная Россия".
Музыканты должны были выступать в марте в Рязани, Пензе, Воронеже и многих других городах РФ.
В соцсетях появились сообщения по поводу отмены мероприятий по "причинам, не зависящим от организатора и артистов".
Примечательно, что в марта прошлого года музыканты заявили, что до конца СВО в Украине выступать с концертами не будут, а после объявили тур по РФ.
Опубликовано: Наталья Гончарова
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