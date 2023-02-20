У Костомарова в результате кровоизлияния поражена часть мозга
Фигурист Роман Костомаров находится в критическом состоянии. Часть мозга спортсмена поражена из-за кровоизлияния.
Звезда ледовых шоу Роман Костомаров находится в критическом состоянии.
У знаменитости поражена часть мозга в результате кровоизлияния.
Области поражений выявлены в лобной, правой затылочной и левой теменной областях. Поражения белого и серого вещества мозга наблюдаются во всех отделах, исключая правую лобную долю.
У фигуриста была проблема с сосудами головного мозга, но медики быстро отреагировали на ситуацию.
Опубликовано: Наталья Гончарова
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