У Костомарова в результате кровоизлияния поражена часть мозга

Фигурист Роман Костомаров находится в критическом состоянии. Часть мозга спортсмена поражена из-за кровоизлияния.

Звезда ледовых шоу Роман Костомаров находится в критическом состоянии.

У знаменитости поражена часть мозга в результате кровоизлияния.

Области поражений выявлены в лобной, правой затылочной и левой теменной областях. Поражения белого и серого вещества мозга наблюдаются во всех отделах, исключая правую лобную долю.

У фигуриста была проблема с сосудами головного мозга, но медики быстро отреагировали на ситуацию.