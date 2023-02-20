Шнура хотят побить за песню о «русском мире»

Новый клип музыканта вызвал бурную негативную реакцию депутатов, писателей, общественности.

Известный писатель Платон Беседин высказал свое возмущение от просмотра нового клипа группы "Ленинград" под названием "Русский".

Как сообщает Рrozvezd, Сергей Шнуров в грубом варианте поведал: быть настоящим русским - пить водку без закуски. А "кто с нее блюет, тот не патриот". По словам музыканта, это и есть русский мир.

Оскорбительным для всего русского народа текстом заинтересовались также депутаты и общественность. Писатель Платон Беседин при этом вспомнил, что все хорошие песни музыканта давно в прошлом.

В интервью телеканалу 360 он заявил, что за подобное творчество "в приличные времена давали по физиономии, и только".

Как напоминает издание, некоторые из предыдущих песен Шнурова также написаны в духе "чернухи". К примеру, в композиции "геополитическая" рассказывается о муже, бьющем свою жену. А на день празднования Дня Москвы музыкант спел в Лужниках о сгоревшей столице.