Лукашенко: народное ополчение перерастет в партизанское движение в случае войны
По мнению белорусского президента, такие выводы можно делать, анализируя опыт военных действий в Украине.
По заявлению Александра Лукашенко в случае развития военного конфликта на территории страны, отряды народных ополченцев могут преобразиться в партизанские.
В таком случае народное ополчение можно рассматривать как резервные силы для "территориальной обороны".
Глава государства подчеркнул: организация народного ополчения не должна происходить стихийно и "от балды".
Людей, живущих на своей земле, надо учить владеть оружием, чтобы они могли защитить свой дом, деревню, поселок.
Это, по мнению президента "исходит из опыта российско-украинского конфликта и от земли".
Ранее "Комсомольская правда" сообщала о намерении белорусского президента собрать народное ополчение в пределах примерно 57 тысяч белорусов помимо основной действующей армии.
Опубликовано: Храмова Оксана
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