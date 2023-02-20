Лукашенко: народное ополчение перерастет в партизанское движение в случае войны

По мнению белорусского президента, такие выводы можно делать, анализируя опыт военных действий в Украине.

По заявлению Александра Лукашенко в случае развития военного конфликта на территории страны, отряды народных ополченцев могут преобразиться в партизанские.

В таком случае народное ополчение можно рассматривать как резервные силы для "территориальной обороны".

Глава государства подчеркнул: организация народного ополчения не должна происходить стихийно и "от балды".

Людей, живущих на своей земле, надо учить владеть оружием, чтобы они могли защитить свой дом, деревню, поселок.

Это, по мнению президента "исходит из опыта российско-украинского конфликта и от земли".

Ранее "Комсомольская правда" сообщала о намерении белорусского президента собрать народное ополчение в пределах примерно 57 тысяч белорусов помимо основной действующей армии.