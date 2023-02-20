В Курской области во время пожара в блиндаже погибли шестеро солдат
О происшествии сообщает информационное агентство ТАСС. В результате возгорания случилось шесть смертей, один человек получил ожоги, но выжил.
По сведениям, которые ТАСС передал источник в экстренных службах, случай произошел в понедельник 20 февраля. Приблизительное время - 10:40.
Пожар начался вблизи населенного пункта Уланок в Суджанском районе Курской области.
В блиндаже находилось 7 военнослужащих, 6 человек погибли от пожара, одному удалось спастись, однако его госпитализировали с ожогами.
Известно также, что пожар спровоцировал детонацию боеприпасов. О причинах возгорания пока не сообщается.
Опубликовано: Храмова Оксана
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