В Курской области во время пожара в блиндаже погибли шестеро солдат

О происшествии сообщает информационное агентство ТАСС. В результате возгорания случилось шесть смертей, один человек получил ожоги, но выжил.

По сведениям, которые ТАСС передал источник в экстренных службах, случай произошел в понедельник 20 февраля. Приблизительное время - 10:40.

Пожар начался вблизи населенного пункта Уланок в Суджанском районе Курской области.

В блиндаже находилось 7 военнослужащих, 6 человек погибли от пожара, одному удалось спастись, однако его госпитализировали с ожогами.

Известно также, что пожар спровоцировал детонацию боеприпасов. О причинах возгорания пока не сообщается.