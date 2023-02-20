ВКС России уничтожили украинский истребитель СУ-27 вблизи города Изюм

По сообщению анонимного источника, сведения о поражении головного мозга Костомарова - «чушь»

В понедельник 20 февраля в СМИ распространилась информация об ухудшении здоровья фигуриста. Многие источники сообщали, что у Романа Костомарова поражена часть мозга и он находится в тяжелом состоянии.

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