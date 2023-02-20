ВКС России уничтожили украинский истребитель СУ-27 вблизи города Изюм

2023-02-20 18:11

По сообщению БЕЛТА, Воздушно-космические силы (ВКС) Российской Федерации устранили истребитель Су-27, принадлежащий Украине и пролетавший над городом Изюм.

20 февраля информацию о ликвидации истребителя передал официальный представитель оборонного ведомства РФ генерал-лейтенант Игорь Конашенков. По заявлению военного чиновника, вражеский самолет был сбит в воздушном бою истребительной авиацией Воздушно-космических сил Российской Федерации.

Опубликовано: Храмова Оксана








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