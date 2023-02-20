Дачные эксперты раскрыли секрет оптимального рецепта грунта для рассады перцев и огурцов
От качества почвы напрямую зависит крепость и здоровье растений, соответственно и урожайность культур.
Как правильно приготовить грунт для рассады? У каждой культуры есть к нему свои требования, и это нужно учесть.
Для того, чтобы рассада перцев росла крепкой и здоровой, требуемый состав грунта можно составить самому. Как уточняет ученый агроном Анастасия Коврижных, для этого нужно взять две части торфа и по одной части песка и дерна, сообщают Белновости.
Кроме того, в смесь надо ввести 30 гр. аммиачной селитры, 40 гр.сернокислого калия и 60 гр.суперфосфата.
Еще один вариант - три части компоста и две части дерна. Состав такой почвы очень питателен. Третий вариант - четыре части торфа на две части дерна и - по одной части хорошо перепревших подготовленных опилок и перегноя.
Для рассады огурцов необходимо взять по части дерна, листовой земли, перепревшего компоста, вермикулита.
Можно попробовать и такой рецепт: две части торфа с перегноем смешать с одной частью опилок. Кроме того, добавить по ложке суперфосфата, золы, карбамида и сульфата калия.
Опубликовано: Светлана Гарусева
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