Дачные эксперты раскрыли секрет оптимального рецепта грунта для рассады перцев и огурцов

От качества почвы напрямую зависит крепость и здоровье растений, соответственно и урожайность культур.

Как правильно приготовить грунт для рассады? У каждой культуры есть к нему свои требования, и это нужно учесть.

Для того, чтобы рассада перцев росла крепкой и здоровой, требуемый состав грунта можно составить самому. Как уточняет ученый агроном Анастасия Коврижных, для этого нужно взять две части торфа и по одной части песка и дерна, сообщают Белновости.

Кроме того, в смесь надо ввести 30 гр. аммиачной селитры, 40 гр.сернокислого калия и 60 гр.суперфосфата.

Еще один вариант - три части компоста и две части дерна. Состав такой почвы очень питателен. Третий вариант - четыре части торфа на две части дерна и - по одной части хорошо перепревших подготовленных опилок и перегноя.

Для рассады огурцов необходимо взять по части дерна, листовой земли, перепревшего компоста, вермикулита.

Можно попробовать и такой рецепт: две части торфа с перегноем смешать с одной частью опилок. Кроме того, добавить по ложке суперфосфата, золы, карбамида и сульфата калия.