Польша закроет проезд грузового транспорта на последнем работающем пропускном пункте с Беларусью
Передвижение грузовиков на последнем оставшемся пункте пропуска по направлению Кукурыки-Козловичи польские власти собираются ограничить с завтрашнего дня, а именно с 21 февраля с 12:00.
Информация поступила из polsatnews.pl.
Как сообщили на польском телеканале, решение польского министерства о закрытии пропускного пункта продиктовано введенными со стороын белорусских властей ограничений для польских перевозчиков.
Они лишены возможности пересечения границы на белорусско-литовском и белорусско-латвийском пограничных переходах.
Вводимые с завтрашнего дня ограничительные меры не касаются проезда легковых автомобилей на погранпереходе в районе Тересполя.
По заявлению польского министерства, запрет для грузовиков будет снят, если Беларусь изменит свое решение касательно польских перевозчиков.
Опубликовано: Храмова Оксана
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Храмова Оксана
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