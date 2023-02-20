Польша закроет проезд грузового транспорта на последнем работающем пропускном пункте с Беларусью

Передвижение грузовиков на последнем оставшемся пункте пропуска по направлению Кукурыки-Козловичи польские власти собираются ограничить с завтрашнего дня, а именно с 21 февраля с 12:00.

Информация поступила из polsatnews.pl.

Как сообщили на польском телеканале, решение польского министерства о закрытии пропускного пункта продиктовано введенными со стороын белорусских властей ограничений для польских перевозчиков.

Они лишены возможности пересечения границы на белорусско-литовском и белорусско-латвийском пограничных переходах.

Вводимые с завтрашнего дня ограничительные меры не касаются проезда легковых автомобилей на погранпереходе в районе Тересполя.

По заявлению польского министерства, запрет для грузовиков будет снят, если Беларусь изменит свое решение касательно польских перевозчиков.