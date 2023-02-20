Заражение не останавливается: у Костомарова уже начался менингит
Состояние 46-летнего фигуриста опять ухудшилось. Сейчас оно оценивается, как крайне тяжелое и нестабильное.
Как сообщает экспресс газета со ссылкой на Telegram-канал Mash, у Романа Костомарова из-за сепсиса развился вторичный гнойный менингит.
Издание отмечает, что медикам не удается остановить заражение крови.
Спортсмен подключен к ИВЛ, сейчас он находится в медикаментозной коме. Медики оценивают его состояние как крайне тяжелое. Все силы персонала брошены на то, чтобы спасти Олимпийскому чемпиону жизнь.
Несмотря на все усилия медиков, спортсмену пришлось ампутировать стопы, а затем и некоторые пальцы рук.
Ранее стало известно, что у фигуриста поражен мозг. Поражена уже четверть органа.
В больнице Роман Костомаров около двух месяцев. Он не сразу обратился к медикам, пытался лечиться самостоятельно, что ухудшило его состояние. Инфекция привела к тяжелому поражению легких, затем начался некроз тканей.
Опубликовано: Светлана Гарусева
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