По сообщению анонимного источника, сведения о поражении головного мозга Костомарова - «чушь»

В понедельник 20 февраля в СМИ распространилась информация об ухудшении здоровья фигуриста. Многие источники сообщали, что у Романа Костомарова поражена часть мозга и он находится в тяжелом состоянии.

Как сообщает анонимный источник, который хорошо осведомлен о сложившейся вокруг фигуриста Костомарова ситуации, все распространившиеся в сети сведения - это фейк и "чушь":

Появившиеся в Интернете новые подробности состояния Романа Костомарова — чушь. Дайте нам лечиться спокойно

Это утверждает неназываемый источник в интервью с изданием Sport24.