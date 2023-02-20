По сообщению анонимного источника, сведения о поражении головного мозга Костомарова - «чушь»
2023-02-20 19:13
В понедельник 20 февраля в СМИ распространилась информация об ухудшении здоровья фигуриста. Многие источники сообщали, что у Романа Костомарова поражена часть мозга и он находится в тяжелом состоянии.
Как сообщает анонимный источник, который хорошо осведомлен о сложившейся вокруг фигуриста Костомарова ситуации, все распространившиеся в сети сведения - это фейк и "чушь":
Появившиеся в Интернете новые подробности состояния Романа Костомарова — чушь. Дайте нам лечиться спокойно
Это утверждает неназываемый источник в интервью с изданием Sport24.
Опубликовано: Храмова Оксана