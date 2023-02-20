Под Минском произошла жуткая авария, в результате столкновения МАЗа и маршрутки погибло 11 человек

20 февраля в три часа дня на трассе Смолевичи-Шацк случилось лобовое столкновение грузовика и пассажирской маршрутки. 11 людей погибло, среди них один ребенок, 10 человек получили травмы и доставлены в больницу.

На место ДТП прибыл Министр внутренних дел Иван Кубраков. Сотрудники милиции обеспечили объезд участок, где случилась авария, туда же прибыли сотрудники следственных органов.

По имеющимся данным, погибли водитель маршрутки и 10 пассажиров, в их числе был один ребенок. 10 человек госпитализированы. Личности умерших устанавливаются.

Следственно-оперативную группу курируют председатель Следственного комитета Дмитрий Гора и его первый заместитель Олег Шандарович.

Возбуждено уголовное дело по ч.3 ст.317.

Информация предоставлена пресс-службой МВД Беларуси.