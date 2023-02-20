Разведка Нидерландов: Россия готовит диверсию в ветропарках в Северном море

Глава Службы военной разведки и безопасности Нидерландов Ян Свилленс заявил, что несколько месяцев назад в Северном море был обнаружен российский корабль.

По его словам, судно занималось сбором информации о ветропарках, что может представлять угрозу для Нидерландов.

Свилленс считает, что такие действия могут указывать на подготовку диверсий и саботажа российской стороной.

Ранее в Нидерландах было принято решение сократить численность российских дипломатов в стране.