Разведка Нидерландов: Россия готовит диверсию в ветропарках в Северном море
2023-02-20 19:50
Глава Службы военной разведки и безопасности Нидерландов Ян Свилленс заявил, что несколько месяцев назад в Северном море был обнаружен российский корабль.
По его словам, судно занималось сбором информации о ветропарках, что может представлять угрозу для Нидерландов.
Свилленс считает, что такие действия могут указывать на подготовку диверсий и саботажа российской стороной.
Ранее в Нидерландах было принято решение сократить численность российских дипломатов в стране.
Опубликовано: Светлана Репина