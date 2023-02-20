Rzeczpospolita: на выезде из Польши в Беларусь образовалась очередь из грузовиков в 60 км

Издание Rzeczpospolita сообщает, что на польской территории выстроилась очередь из грузовиков, пытающихся въехать в Беларусь.

Пробка растянулась на 60 км, примерное время ожидания для грузового автотранспорта оценивается в 63 часа.

Сейчас в Польше на границе с Беларусью на выезд работает единственный КПП Корощине. Работа пункта пропуска в Бобровниках приостановлена с 9 февраля по решению польской стороны.

По словам главы Национальной ассоциации перевозчиков в Бяла-Подляске Тадеуша Гаёвника, в очереди стоят около двух тысяч польских, сербских и молдавских фур.