Экс-депутат Верховной Рады Кива: штурмовая бригада «Азов» ушла из-под Артемовска

Бывший депутат Верховной Рады Украины Игорь Кива сообщил, что штурмовая бригада ВСУ «Азов» покинула свои позиции под Артемовском (Бахмутом).

Со ссылкой на собственные источники депутат рассказал, что оборону ВСУ вокруг Артемовска удержать уже невозможно, она «сыпется как домино».

Кива также отметил, что ситуация усугубляется из-за давнего конфликта между ВСУ и «Азовом».

Ранее сообщалось, что батальон «Азов» преобразован в штурмовую бригаду. Один из бывших командиров подразделения заявил, что лучшие бойцы были уничтожены под Артемовском.