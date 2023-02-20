В Турции зафиксировано новое землетрясение, магнитуда составила 6,3

Подземные толчки ощущались на территории Антакьи. О случившемся проинформировали в Европейско-средиземноморском сейсмологическом центре.

По данным сейсмологического центра, очаг землетрясения был углублен на 2 километра.

Как рассказали на телеканале Habertürk, мощные подземные толчки привели к разрушению зданий.

Из управления по чрезвычайным ситуациям сообщили, что совсем недавно в Турции случились землетрясения магнитудой 6,4 и 5,8.