Новые землетрясения магнитудой 6,3 и 5,8 баллов произошли в Турции

В турецкой провинции Хатай зафиксированы новые мощные подземные толчки вечером 20 февраля.

Пресс-служба правительства Турции уведомляет, что в местной провинции Хатай на границе с Сирией были зафиксированы новые подземные толчки магнитудой в 6,3 и 5,8 баллов, в результате которых люди массово вышли на улицу из домов с целью избежания погребения под завалами.

Известно, что в сирийском городе Алеппо в результате двух землетрясений ранения получили шесть человек. По данным ряда СМИ, и в Турции, и в Сирии по итогам подземных толчков есть землетрясения.