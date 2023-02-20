Белый дом объяснил причины поездки Байдена в Киев 20 февраля

В Белом доме рассказали, почему Джо Байден решил побывать в украинской столице именно в феврале.

Вечером понедельника Белый дом опубликовал пресс-релиз, в рамках которого сообщил, что Джо Байден приезжал в Киев с визитом в конце февраля для того, чтобы выразить поддержку украинскому народу в преддверии годовщины российской спецоперации, начавшейся 24 февраля прошлого года.

На пресс-конференции в Киеве Байден заявил, что начиная СВО, Владимир Путин думал о быстром поражении Украины и разобщенности Запада, однако этого не случилось.