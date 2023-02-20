ГПК: Польша ограничивает движение фур из Беларуси через КПК «Кукурыки»

Польская пограничная стража решила ввести дополнительные ограничия движения грузовых автомобилей с территории Беларуси.

Пресс-служба Пограничной стражи Польши уведомляет, что 21 февраля в 21:00 по белорусскому времени фуры с территории Беларуси не смогут пересекать польский погранкомитет "Кукурыки" в ответ на решение Минска ограничить движение польских грузовиков. Известно, что через "Кукурыки" смогут проезжать грузовые автомобили, имеющие регистрацию в Европейской ассоциации свободной торговли.

Примечательно, что ранее Александр Лукашенко публично заявил о намерениях администрации Минска ответить на новые санкции Польши зеркальными методами.