Ученым из Университета Дюссельдорфа удалось полностью вылечить человека от ВИЧ

Университет Дюссельдорфа сообщает о полном излечении человека от ВИЧ. Это всего третий такой случай в мире.

Специалисты рассказали, что в лечении использовались сразу два подхода. Первый заключается в очищении организма от зараженных иммунных клеток, содержащих вирус в «спящем» состоянии.

Второй подход предусматривает трансплантацию клеток иммунной системы с врожденным иммунитетом к ВИЧ.

В результате 53-летнего добровольца удалось полностью излечить от данной инфекции.