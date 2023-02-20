CNN: в турецкой провинции Хатай есть новые разрушения после землетрясения

Издание CNN Turk сообщило о новых разрушениях жилых построек в Турции после серии подземных толчков.

Вечером 20 февраля репортёры информационного агентства CNN Turk сообщило о двух новых землетрясениях в турецкой провинции Хатай. Известно, что магнитуда подземных толчков составила 6,3 и 5,8 баллов. Также местные власти сообщают о наличии разрушений на земле и пострадавших под завалами в Хатае.

Известно, что произошедшие в Турции новые землетрясения также затронули часть Сирии, спровоцировав разрушения и ранения шести человек в Алеппо.