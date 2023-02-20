Ученые уверяют: если искоренить одни болезни, то люди чаще будут умирать от других

С увеличением продолжительности жизни увеличились риски возникновения новых заболеваний.

Средний возраст жизни на нашей планете на сегодняшний день составляет 55 лет. В самых развитых странах люди доживают до 85-90 лет.

В последние годы продолжительность жизни на Земле значительно увеличилась. Прежде всего, это произошло благодаря частому пользованию мылом, снижению употребления алкоголя, приему антибиотиков, всеобщей вакцинации, борьбе с вирусами и решению психологичекских проблем.

Между тем исследования показали: хотя с многими болезнями человечество научилось бороться, продолжительность жизни из-за этого не выросла.

В разных странах доминируют разные причины смертности людей: где-то больше умирают от онкологии, где-то - от сердечно сосудистых заболеваний, алкоголизма, психических или психиатрических проблем.

Но есть один общий тренд: люди везде умирают не от какого-то конкретного заболевания, а от общего старения организма. И если врачам удастся победить все известные на сегодня болезни, продолжительность жизни людей все равно не увеличится, потому что их начнут атаковать другие болезни.