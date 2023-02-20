Associated Press: 30 стран обратились в МОК, возражая против участия России в Олимпиаде

Около 30 стран, включая Соединенные Штаты, Германию, Францию, Великобританию, выступают против участия в Олимпийских играх спортсменов из России.

США и страны Евросоюза призвали комитет дать объяснения в связи с определением нейтралитета в отношении участников из России и Беларуси.

В письменном обращении, адресованном МОК, говорится о "прочных связях между российскими спортсменами и российскими вооруженными силами".

Эти связи вызывают "обеспокоенность", которую, как говорится в письме, "необходимо разрешить в рамках МОК".

Далее в письменном обращении заявлено следующее: пока нет разъяснения по озвученному вопросу, российских и белорусских спортсменов нельзя допускать на международные соревнования.