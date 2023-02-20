Bloomberg раскрыл детали плана Китая по урегулированию украинского конфликта
2023-02-20 21:59
Агентство Bloomberg со ссылкой на свои источники сообщает, что план Китая по урегулированию конфликта на Украине будет включать призыв к прекращению боевых действий.
О подготовке такого плана ранее сообщил глава канцелярии комиссии по иностранным делам ЦК Компартии Китая Ван И.
По информации Bloomberg, в плане содержатся призывы к сохранению территориальной целостности и защите ядерных объектов.
Китай также предлагает обеспечить противодействие применению биохимического оружия и прекратить поставки вооружений на Украину.
Опубликовано: Светлана Репина