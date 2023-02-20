Поезд «Киев-Варшава» сошёл с рельсов в Волынской области Украины

Украинская прокуратура сообщила об инциденте с поездом в Волынской области вечером 20 февраля.

Пресс-служба Генеральной прокуратуры Украины сообщает, что в Волынской области с рельсов сошёл пассажирский поезд "Киев-Варшава", ввиду чего ведомство начало процесс досудебного расследования. Известно, что правоохранители подозревают, что при инциденте имело место нарушение правил безопасности движения ж/д транспорта.

Примечательно, что ранее газета Financial Times рассказала о приезде американского президента Джо Байдена в Киев 20 февраля, отметив, что политик передвигался на поезде.