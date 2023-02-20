Грин: внешний вид Зеленского на встрече с Байденом оскорбителен для США

Член американского Конгресса Мэрджори Тейлор Грин прокомментировала внешний вид Владимира Зеленского на встрече с Джо Байденом в Киеве.

20 февраля Мэрджори Тейлор Грин опубликовала новый пост в мессенджере Twitter, где публично заявила, что внешний вид Владимира Зеленского на сегодняшней встрече с президентом США Джо Байденом в Киеве является оскорбительным.

По мнению Грин, Байден решил одеться нарядно, использовав для этого галстук в цвета украинского флага, в то время как Зеленский решил не утруждать себе переодеваниями, явившись на важную встречу в свитере цвета хаки, который американский президент носит в повседневности. Политик отметила, что с таким видом Владимир Зеленский всё ещё просит деньги у Вашингтона.