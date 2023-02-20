Украинский военнопленный рассказал об воюющих на Украине иностранных бойцах

Украинский военнопленный в интервью РИА Новости рассказал, что под Херсоном видел иностранных военных, которые участвовали в боевых действиях на стороне ВСУ.

По его словам, иностранцы не проводили инструктаж, а сами стреляли из противотанковых орудий Javelin и из пулеметов.

При этом каждую группу из двух-трех таких бойцов сопровождал переводчик, а сами военные по званию были выше рядовых.

Он также рассказал, что иностранные военные практически не общались с украинскими бойцами, а привлекались для прицельной отработки определенных ситуаций.