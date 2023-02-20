Лера Кудрявцева публично призналась в недостатках своей фигуры

51-летней телеведущей искусно подбирают одежду, которая подчеркивает все ее достоинства.

Лера Кудрявцева всегда выглядит превосходно, и ее трудно даже заподозрить в каких-либо изъянах фигуры. Между тем ведущая шоу "Звезды сошлись" уверяет, что это не так.

По ее собственному признанию, стилисты очень умело подбирают ей наряды, которые прячут некоторые недостатки фигуры и подчеркивают достоинства.

В собственном шоу Лера призналась, что не может носить многие красивые и очень дорогие наряды, которые имеются в ее гардеробе. Это произошло потому, что ее фигура изменилась после рождения младшей дочери Маши в 2018 году.

Но ведущая не унывает по этой причине. Она уверяет, что выходит в свет не так часто, поэтому роскошные наряды не так уж ей нужны.

Лера и ее муж Игорь Макаров - домоседы. А ведение домашнего хозяйства и вовсе доставляет Кудрявцевой удовольствие: в свободное время она сама готовит, моет посуду, утюжит белье и моет полы, как и большинство женщин.