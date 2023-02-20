Три человека погибли и 213 пострадали после нового землетрясения в Турции

Не менее трёх человек признаны погибшими в турецкой провинции Хатай после двух новых землетрясений.

Министерство здравоохранения Турции уведомляет, что в результате двух новых разрушительных землетрясений в местной провинции Хатай скончались 3 человека, ещё 213 были госпитализированы с травмами различной степени тяжести. Известно, что сегодня вечером в Хатае произошли два подземных толчка магнитудой в 6,4 и 5,8 баллов.

Примечательно, что 20 февраля Хатай также посещал президент Турции Тайип Эрдоган, который успел заблаговременно покинуть регион до начала новых природных катаклизмов.