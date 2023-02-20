Ольге Бузовой пришлось ставить капельницы во время съемок телешоу

Причиной этому послужило тяжелое состояние ведущей: она снималась с температурой под 40.

Об этом случае рассказал Гарик Мартиросян. Ольга Бузова снималась в его музыкальной программе "Конфетка" в качестве одного из членов жюри.

В этом шоу она оценивала, как ее коллеги превращают малоизвестные композиции артистов из Интернета в настоящие хиты. На съемочной площадке Ольга выглядела бодрой и активной, но на самом деле была больна и работала с температурой под 40 градусов.

Мартиросян признался, что в своей гримерке перед выходом в съемочный павильон ведущая лежала под капельницами. Но это не сломило ее воли и желания выходить под софиты.

Некоторые поклонники, узнав об этом случае, восхитились огромной волей и целеустремленным характером Ольги Бузовой.

Другие же, наоборот, осудили такое ее поведение и сказали, что она рисковала повторить судьбу фигуриста Романа Костомарова, который после выступлений на морозе с высокой температурой оказался в больнице в критическом состоянии.