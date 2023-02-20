Bloomberg: Ван И прилетит в Москву с мирным планом Китая по Украине

Глава МИД Китая Ван И намеревается побывать в Москве, представив российскому правительству план урегулирования украинского кризиса.

Журналисты американской газеты Bloomberg сообщили, что представитель китайского Государственного совета Ван И планирует посетить Москву с рабочим визитом, где представит российской стороне план Китая по мирному урегулированию военного конфликта в Украине. По данным Bloomberg, этот план включает в себя прекращение огня и запрет на поставки оружия Москве и Киеву.

Также известно, что 24 февраля лидер Китая Си Цзиньпин произнесёт "мирную речь" в честь годовщины российской спецоперации, намереваясь подтолкнуть стороны конфликта к диалогу.