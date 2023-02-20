Газета 19FortyFive утверждает, что визит Байдена в украинскую столицу обозначил отсутствие целей у США в конфликте с Россией.

Военный аналитик Гарри Казианис опубликовал колонку для издания 19FortyFive, где публично заявил, что совершённая 20 февраля Джо Байденом поезда в Киев открывает новый ящик Пандоры для Соединённых Штатов, поскольку украинские войска не в состоянии добиться успеха на поле боя при любой помощи, предоставляемой Пентагоном для ВСУ.

По мнению Казианиса, визит Байдена в Киев лишь заставит американцев задавать больше вопросов о том, зачем Вашингтон тратит свои деньги на Киев и каковы цели американского правительства в украинском конфликте.