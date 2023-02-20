Генсек НАТО Столтенберг подтвердил свою отставку осенью 2023 года

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг сообщил, что осенью 2023 года собирается уйти в отставку.

По его мнению, Североатлантическому альянсу удастся найти достойную кандидатуру на эту должность.

Журналисты поинтересовались, что будет делать Столтенберг, если представители стран НАТО попросят его остаться на своем посту.

На это он ответил, что не будет спекулировать на событиях, которые еще не произошли, а лучше сосредоточится на обеспечении военной помощи Украине.