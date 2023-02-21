МИД Германии посоветовал гражданам страны не ездить в Россию 20-26 февраля

МИД Германии опубликовал официальное сообщение, в котором призывает граждан страны воздержаться от поездок в Россию 20-26 февраля.

Гражданам Германии, которые уже находятся в Российской Федерации, рекомендуется соблюдать осторожность.

В ведомстве объясняют такие рекомендации неназванными мероприятиями в России в указанный период.

Там также призывают отказаться от поездок в Воронеж, Белгород, Ростов, Краснодар, Брянск, Курск и другие города, находящиеся неподалеку от украинской границы.