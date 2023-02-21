Глава МИД Украины Кулеба: страна готовится к большой битве на дипломатическом и военном фронтах
2023-02-21 00:17
Глава украинского МИД Дмитрий Кулеба заявил о подготовке страны к большой битве сразу на двух фронтах.
Он пояснил, что один из этих фронтов – военный, а другой – дипломатический, и на обоих ожидается битва.
Кулеба напомнил, что в ближайшее время состоится встреча глав государств восточного фланга НАТО, на котором могут быть приняты важные для Украины решения.
Ранее он говорил о том, что без поставок артиллерии НАТО калибра 155 мм Украина уже потерпела бы поражение в конфликте.
Опубликовано: Светлана Репина