Вучич: Сербия будет закупать французские истребители вместо российских МиГ-29

Президент Сербии Александар Вучич заявил, что страна намерена закупать во Франции истребители Rafale.

По его словам, обслуживать российские МиГ-29 стало крайне затруднительно, поскольку поставка запчастей из России сейчас невозможна.

Вучич подчеркнул, что в этом нет вины российской стороны, однако импортировать из РФ товары военного назначения не получается.

Он также сказал, что в Сербии будут увеличены расходы на модернизацию армии, которая должна стать намного сильнее.