Депутат российской Госдумы, генерал-лейтенант Андрей Гурулев считает, что России следует нанести ядерный удар по инфраструктуре НАТО.

Он отметил, что Североатлантический альянс продолжает борьбу с Россией, поэтому Москве нужно принять ответные меры.

Гурулев считает, что российкая сторона должна реализовать свой сценарий, а не играть по правилам США.

Он напомнил, что американские тактические ядерные бомбы находятся в Западной Европе, их поставки несут серьезную опасность, но Россия может дать жесткий ответ.