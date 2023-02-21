МИД ФРГ не рекомендует своим гражданам посещать Россию с 20 по 26 февраля
Как сообщает "Капиталъ", в Министерстве иностранных дел Германии предупредили своих граждан о том, что поездки в Россию в указанные дни нежелательны.
Об этом сообщили в рекомендательном письме, которое было отправлено внешнеполитическим ведомством ФРГ.
В документе немецких граждан настоятельно просят не предпринимать "любые поездки в Россию" в период с 20 по 26 февраля.
Немцев, которые уже находятся на российской территории, призывают проявлять "бдительность и осторожность".
МИД ФРГ особенно не рекомендует своим гражданам посещать Белгород, Курск, Брянск, Воронеж, Ростов, Краснодар.
В сообщении разъясняется: в указанные дни власти РФ, наметили проведение нескольких мероприятий, "в том числе в праздничные дни 23 и 24 февраля".
В связи с этим немцам рекомендуют избегать места с большим скоплением людей.
Опубликовано: Храмова Оксана