Посещение американоским президентом столицы Украины неожиданно открыло, в чем США уязвимы перед Путиным.

Приезд главы Белого дома в Киев подтвердил, что американское правительство не имеет точно обозначенных целей в российско-украинском конфликте.

Администрация Байдена транжирит свою казну, оказывая поддержку Украине. Такой вывод сделал военный эксперт Гарри Казианис в материале, сделанном для 19Fortyfive.

Его высказывание о том, что американский президент "открыл ящик Пандоры, когда совершил визит на Украину" приводится агентством РИА "Новости".

По мнению Казианиса, постоянные поставки оружия для украинских войск вредят Америке, потому что даже масштабная помощь со стороны Пентагона не сможет ВСУ существенно превозмочь Россию в военном конфликте.

Однако этими поставками Белый дом ослабляет собственные военные возможности.

По словам эксперта, визит Байдена в Киев приведет к вопросам у людей по поводу участия США в конфликте России с Украиной: "каковы наши цели на Украине, как мы планируем их достичь и чем мы готовы рискнуть, чтобы их добиться".

Казианис уверен, что Белый дом должен был задать себе эти вопросы перед тем, как спровоцировал войны в Ираке, Афганистане, Вьетнаме.