Генсек НАТО сообщил о намерении покинуть свой пост будущей осенью
2023-02-21 05:59
По сообщению ТАСС Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг подтвердил свое решение уйти в отставку осенью 2023 года.
О намерении оставить пост, генсек рассказал в своем интервью в понедельник. Столтенберг считает, что альянс найдет хорошую кандидатуру для его замены.
О том, готов ли он остаться, если представители НАТО об этом попросят, нынешний генсек ответил, что не будет спекулировать о том, что пока не случилось.
В данный момент, по словам Столтенберга, все его усилия направлены на помощь Украине.
Как известно, генеральный секретарь альянса уже третий срок находится на своем посту, занимая его около 9 лет.
Опубликовано: Храмова Оксана