Генсек НАТО сообщил о намерении покинуть свой пост будущей осенью

По сообщению ТАСС Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг подтвердил свое решение уйти в отставку осенью 2023 года.

О намерении оставить пост, генсек рассказал в своем интервью в понедельник. Столтенберг считает, что альянс найдет хорошую кандидатуру для его замены.

О том, готов ли он остаться, если представители НАТО об этом попросят, нынешний генсек ответил, что не будет спекулировать о том, что пока не случилось.

В данный момент, по словам Столтенберга, все его усилия направлены на помощь Украине.

Как известно, генеральный секретарь альянса уже третий срок находится на своем посту, занимая его около 9 лет.