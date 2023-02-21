В ночь на 19 февраля пассажирский поезд Киев-Варшава сошел с рельсов

Это случилось в Волынской области Украины. Сообщение о происшествии поступило от прокуратуры Ковельского района.

Поезд следовал в направлении украинско-польской границы и сошел с рельсов недалеко от железнодорожного моста, проходящего над рекой Турья.

Мост находится западнее железнодорожной станции в Ковеле.

Поезд отправился из Киева в 18:14, авария произошла около часа ночи.

Работники следственных органов проводят расследование по уголовному делу о нарушении правил безопасности движения или эксплуатации железнодорожного транспорта.

По сообщению прокуратуры, происшествие обошлось без жертв.