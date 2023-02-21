РБК: Трамп дал обещание позвонить Путину и Зеленскому «в ту же ночь», когда победит в выборах

Дональд Трамп сделал это заявление, выступая перед своими сторонниками во Флориде. Трансляция выступления велась в Ютубе телеканалом RSBN.

Экс-президент Америки сообщил, что намерен созвониться с Путиным и Зеленским, чтобы урегулировать российско-украинский конфликт./p>

Я гарантирую, что смогу разрешить этот вопрос <...> Мы заключим сделку в течение 24 часов.

Случиться это должно сразу же, "как станет известно о победе" Трампа в предстоящих выборах кандидатуры на пост президента США.

Также бывший глава Америки выступил с критикой военной поддержки Украины, поступающей со стороны США.

Трамп отметил, что военный российско-украинский конфликт не случился бы, если бы на посту президента оставался он, а не Байден.

Дональд Трамп призвал прекратить тратиться на помощь Киеву, считая что такие действия только затягивают войну.