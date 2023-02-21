В Польше возникли проблемы со сбытом яблок: из-за запрета торговли с Россией рынок «рухнул»

По заявлению президента Союза садоводов Польши, исключение России из списка покупателей привело к обрушению польского рынка яблок. Об этой ситуации сообщили "Известия".

Яблоки из Польши теперь экспортируют во Вьетнам, Индию, Колумбию, Объединенные Арабские Эмираты. Позже рынок сбыта предположительно охватит Малайзию и Индонезию.

Однако новые покупатели не смогут компенсировать потери, которые возникли из-за запрета на экспорт яблок в Россию, в которую поставлялось ежегодно до миллиона тонн.

Об этом сообщил руководитель Союза садоводов Польши Мирослав Малишевский. В интервью с Interia он отметил, что ожидает помощи от польских властей и стран Евросоюза.

По его словам, многие садоводы начинают корчевать деревья из-за невозможности реализовать урожай.