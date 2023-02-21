Financial Times: Нидерланды считают, что возможны диверсии со стороны РФ в Северном море

О возможной угрозе со стороны России операторов энергетической инфраструктуры в Северном море предупредила служба военной разведки и безопасности Нидерландов.

В отчете утверждается, что Москва инициирует "деятельность, указывающую на шпионаж, а также подготовку операций по нарушению и диверсиям" на подводных кабелях, оффшорных ветряных электростанциях и газопроводах.

О таких выводах служб разведки говорится в докладе операторам. Выдержки документа приводит издание Financial Times (FT).

Со слов генерала разведки Яна Свилленса в беседе с представителями СМИ стало известно, что Нидерланды в последние месяцы заметили судно, которое делало попытки отметить на карте объекты энергетической инфраструктуры.

Операцию удалось предотвратить силами военно-морского флота Нидерландов и службой береговой охраны.

По сообщению FT, в докладе операторам порекомендовали в ближайшее время принять усиленные меры по обеспечению безопасности. В этом же документе были представлены попытки "российских разведчиков обойти санкции".