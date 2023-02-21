Певица Ольга Орлова после родов успела похудеть на 10 кг

45-летняя исполнительница недавно второй раз стала матерью. Звезда призналась, что ее восстанавление после родов будет долгим.

Экс-солистка «Блестящих» родила от мужа Валерия дочь Анну. Для обоих супругов малышка стала вторым ребенком. Для Ольги еще и долгожданным - она не раз беременела, но выносить малыша не могла, напоминает Космополитен.

После выписки из роддома ведущая «Дома-2» погрузилась в материнские хлопоты, но находит время, чтобы пообщаться с поклонниками. Один из самых основных вопросов, которые ей задают фанаты - как она приходит в форму после родов.

Орлова рассказала, что не сможет быстро восстановиться.

Физические нагрузки мне запрещены на три месяца. Постараюсь не есть много. Животик остался. После кесарева восстановление будет не таким быстрым как после естественных родов. До плоского живота еще далеко. Но в джинсы, которые были великоваты, уже влезаю, — поделилась певица.

Ольга после родов похудела на 4 килограмма, а теперь сбросила уже 10 килограммов. Звезда ограничила количество еды и не ест на ночь.

Спортом заниматься ей пока нельзя, до салонов красоты она пока тоже не дошла. Телеведущая планирует делать косметические процедуры в домашних условиях.