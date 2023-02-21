Экс-жена Джигарханяна Цымбалюк-Романовская заявила о своей беременности

Вместе с актером Дмитрием Нестеровым Виталина дала концерт, и в интервью СМИ призналась, что у нее есть молодой человек.

О бывшей жене легендарного Армена Джигарханяна долгое время ничего не было слышно. Как выяснила Экспресс газета, у Виталины Цымбалюк-Романовской за это время произошло много перемен.

Сейчас девушка занята своей карьерой. 18 февраля Цымбалюк-Романовская вместе с актером Дмитрием Нестеровым дала концерт.

В интервью СМИ пианистка призналась, что у нее есть молодой человек. При этом дала понять, что счастлива.

Я замечательно себя чувствую. Я нормальный человек. Наконец жизнь становится на свои места, движется в то русло, которое я хочу. Семью, ребенка я вижу себе в определенный момент, в определенных обстоятельствах. Так и будет, — заявила Виталина.

За нового возлюбленного Цымбалюк-Романовская выходить замуж пока не планирует. После брака с Джигарханяном пианистка решила, что новый штамп в паспорте ей не нужен. По ее словам, новый избранник не похож на покойного Джигарханяна.

Конечно, я планирую стать матерью, иметь семью, — подчеркнула пианистка.

Конкретных сроков при этом она не назвала. Поклонники в Сети пожелали бывшей жене Джигарханяна счастья.