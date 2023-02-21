РИА Новости: в Киеве боятся, что США предложат сделку с Москвой для мирного соглашения
2023-02-21 09:53
В администрации Зеленского опасаются предложений со стороны Белого дома о переговорах с Москвой, ведущих к мирному соглашению.
Об этом, ссылаясь на Politico, сообщили в издании РИА Новости. Politico указывает на советника украинского президента Зеленского.
Чиновник заявляет, что власти Киева опасаются намерений Белого дома остановить военную помощь Украине и предложить разрешение конфликта путем мирных переговоров.
Ранее Джо Байден заявлял о желании США поддерживать Украину в нужном объеме до тех пор, пока это будет необходимо.
Однако, по мнению советника Зеленского, эти обещания могут быть нарушены из-за того, что у Вашингтона на сегодняшний день нет четких целей в военном российско-украинском конфликте.
Опубликовано: Храмова Оксана