РИА Новости: в Киеве боятся, что США предложат сделку с Москвой для мирного соглашения

В администрации Зеленского опасаются предложений со стороны Белого дома о переговорах с Москвой, ведущих к мирному соглашению.

Об этом, ссылаясь на Politico, сообщили в издании РИА Новости. Politico указывает на советника украинского президента Зеленского.

Чиновник заявляет, что власти Киева опасаются намерений Белого дома остановить военную помощь Украине и предложить разрешение конфликта путем мирных переговоров.

Ранее Джо Байден заявлял о желании США поддерживать Украину в нужном объеме до тех пор, пока это будет необходимо.

Однако, по мнению советника Зеленского, эти обещания могут быть нарушены из-за того, что у Вашингтона на сегодняшний день нет четких целей в военном российско-украинском конфликте.