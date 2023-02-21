Чарли Мангер осудил криптографию и рекламировал BYD вместо Tesla
Чарли Мангер назвал биткойн и другие криптовалюты глупыми, бесполезными и опасными во время недавнего ежегодного собрания Daily Journal.
99-летний миллиардер и вице-председатель Berkshire Hathaway Уоррена Баффета также заявил, что главный конкурент Tesla, BYD, абсурдно далеко опередил компанию Элона Маска по производству электромобилей в Китае.
Зажигательные слова Мангера вызвали резкие возражения со стороны генерального директора Ark Invest Кэти Вуд, автора книги "Богатый папа, бедный папа" Роберта Кийосаки и бывшего генерального директора Overstock Патрика Бирна.
Напротив, экономист "Доктор Дум" Нуриэль Рубини поддержал криптокритику легендарного инвестора.
Похоже, что точка зрения Вуда заключается в том, что, если Tesla сможет снизить цены без ущерба для своей прибыли, в то время как более низкие ставки и сильная экономика поддерживают устойчивый спрос на ее автомобили, она может сокрушить конкурентов, таких как BYD.
Опубликовано: Антон Райт
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