В Турции и Сирии паника: страны вновь сотрясло землетрясение силой 6,3 балла

Жителей Турции призвали держаться подальше от Средиземного моря, в котором ожидается подъем воды на полметра.

Землетрясение магнитудой 6,3 произошло на юге Турции недалеко от сирийской границы поздно вечером в понедельник. Это вызвало панику и еще больше повредило здания через две недели после сильнейшего землетрясения, которое унесло жизни десятков тысяч человек.

Два репортера агентства Reuters сообщили, что подземные толчки были сильными и продолжительными, повредили здания и оставили пыль в ночном воздухе в центре города Антакья. Толчки также ощущались в Египте и Ливане.

Европейский Средиземноморский сейсмологический центр (EMSC) сообщил, что подземный толчок произошел на небольшой глубине в 2 км.

Жители Антакьи заполнили улицы, вызывая экстренные службы по мобильным телефонам. Турецкие спасательные команды также проверили, как обстоят дела у тех, кто после предыдущего землетрясения потерял кров и живет в окрестностях города в палатках.

Местная жительница Муна Аль Омар рассказала, что была в палатке в парке в центре Антакьи, когда произошло землетрясение.

Я думала, земля разверзнется у меня под ногами, - сказала она в слезах, держа на руках своего 7-летнего сына.

Два более крупных землетрясения, произошедших 6 февраля, которые также потрясли соседнюю Сирию, оставили без крова более миллиона человек и унесли жизни гораздо большего числа людей, чем по последним официальным данным в 46 000 человек в обеих странах.

За последние две недели регион сотрясали небольшие подземные толчки, но землетрясение в понедельник было самым сильным с 6 февраля.

Турецкое агентство по чрезвычайным ситуациям AFAD призвало жителей держаться подальше от побережья Средиземного моря в связи с возможным подъемом уровня воды на 50 сантиметров из-за землетрясения.